الاحتلال ينشر تفاصيل لأول مرة عن التحقيق الذي كاد أن يودي بحياة الأسير سامر العرابيد

كشف جهاز الشاباك "الاسرائيلي" صباح اليوم الثلاثاء 18/2/2020 عن تفاصيل التحقيق الذي حصل قبل عدة أشهر التي نقل على اثرها الاسير سامر العرابيد في حالة الخطر الشديد، ذلك بعد خضوعه لتحقيق استمر 12ساعة متواصلة.

وقالت مصادر الاعلام "الاسرائيلية انه وبعد 12 ساعة من جلسة التحقيق ، خرج العربيد في وضع صحي خطر، مع شكوك بنوبة قلبية، وكسور في الأضلاع، وكدمات في الأطراف، الرقبة والصدر، قضى في المستشفى أسبوعين، ودخل المستشفى فاقد الوعي، ومع صحوته من الغيبوبة انتظره محققو الشاباك في غرفته في المستشفى.

وبين الشاباك "ان أساليب التحقيق التي استخدمت في التحقيق مع الأسير سامر العربيد ربما لم يستخدمها الجهاز منذ سنوات طويلة".