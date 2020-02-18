حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 18/2/2020-7حوادث خلال 24 ساعة

تشهد حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 18/2/2020، حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسة.

وتمنت الإدارة العامة لشرطة المرور، من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان و كافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي، مطالبةً الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة وإتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق .

وذكرت الشرطة، أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والآخرين للخطر.

وقد سجل لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن خلال 24 ساعة الماضية 7 حوادث مرورية نتج عنها وفاة الطفلة كفاح محمد شكشك 4 سنوات اثر صدمها باص روضة من نوع مرسيدس بمنطقة السلطان في محافظة رفح جنوب قطاع غزة ، إلى جانب 6 إصابات بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.