رقم صادم: كم يبلغ عائدات "إسرائيل" من الغاز الطبيعي والنفط الخام..؟

بلغت إجمالي عائدات الغاز الطبيعي والنفط الخام لإسرائيل 842 مليون شيقل (حوالي 252 مليون دولار) في 2019.وفق ما تسمى بوزارة الطاقة "الإسرائيلية".

وبلغت معظم عائدات إسرائيل من الغاز الطبيعي حوالي 244 مليون دولار، جاءت من حقل تمار في البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت أن كمية الغاز الطبيعي المستخرج من حقل تمار في عام 2019 بلغت 10.5 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى 482 ألف برميل من السائل، الذي تم تكثيفه أثناء عمليات التكرير.

وأضافت الوزارة أن إجمالي العائدات انخفض بنسبة 2.5 في المائة مقارنة مع عام 2018.

وتابعت أن ذلك يرجع إلى انخفاض أسعار الدولار الأمريكي مقابل الشيقل بنسبة 7.77 في المائة، ونتيجة للانخفاض المؤقت في الانتاج من حقل تمار.

وأشارت وزارة الطاقة الاسرائيلية إلى أن إيرادات إسرائيل من عائدات شركة تمار بلغت 1.51 مليار دولار منذ تشغيلها في عام 2013.

ووفقا للتقرير، حقق كل من حقل مجد النفطي وحقل يام تيتس للغاز في البحر الأبيض المتوسط عائدات بنحو 790 ألف دولار أمريكي لكل منهما.

بينما ساهم حقل ليفياثان، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي، والذي بدأ العمل في ديسمبر 2019 بــ 95 ألف دولار من إجمالي الإيرادات.

وتتوقع وزارة الطاقة الإسرائيلية زيادة كبيرة في عائدات النفط والغاز الطبيعي في عام 2020 في أعقاب تشغيل حقل ليفياثان إلى رقم قياسي جديد قدره 1.5 مليار شيقل إسرائيلي (حوالي 438 مليون دولار).