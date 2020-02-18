الإحصائية الأخيرة: ارتفاع حصيلة وفيات واصابات كورونا

كشفتْ الصحة الصينية صباح اليوم الثلاثاء، النقاب عن بلوغ حصيلة وفيات فيروس كورونا 1,800 شخص في الصين القارية، في أعقاب وفاة حوالي 93 شخصاً في محافظة هوبي إحدى بؤر الفيروس.

وسجل صباح اليوم الثلاثاء -بحسب الصحة الصينية- ارتفاع حالات الإصابة بكورونا حوالي 1,807 إصابة، ليصل عدد المصابين إلى حوالي 72436 شخصاً.

وترى الصحة الصينية أن الفيروس آخذ في الانحسار، لاسيما أنّ أعداد المصابين خارج مقاطعة هوباي باتت تتراجع يوما تلو آخر.

بدوره، حذرت منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبرييسوس من الإفراط بالتفاؤل. وقال إنّ نزعة انخفاض أعداد الإصابات الجديدة "يجب أن يفسّر بكثير من الحذر".