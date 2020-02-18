اعتقالات في الضفة تطال عدداً من المواطنين

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" اليوم الثلاثاء ، 18/2/2020 حملة اعتقالات في صفوف المواطنين في الضفة المحتلة حيث اعتقلت 6 مواطنين في نابلس ورام الله .

وأفاد مراسلنا ان قوات الاحتلال اعتقلت شابين من مخيم بلاطة على حاجز زعترة جنوبي نابلس وهما رامز حشاش وعلي عودة من مخيم بلاطة ونقلوهما إلى جهة غير معلومة ، إضافة إلى اعتقال أربعة آخرين قرب بلدة الساوية دون معرفة هوياتهم

وكانت قوة الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية على حاجز مفاجئ قرب جنين الشاب علاء البيطاوي، كما احتجزت المركبات ودققت في هويات المواطنين. فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة قلقيلية.

وفي الخليل اعتقل الاحتلال عبد المنعم جراهيد وهيثم جراهيد وعلاء جراهيد من سكان منطقة العوجا، فيما استدعى الاحتلال الشيخ جميل اللحام والحاد خليل ابو نجمة من مخيم الدهيشة.