انتهاء اجتماع الاتحاد الأوروبي بدون قرار رسمي بشأن صفقة القرن

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، أنه تم خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، مناقشة الخطة السياسية لإدارة ترامب وسبل "حماية المساواة في الحقوق والقانون الدولي"؛ لكن لم يتم اتخاذ القرارات الرسمية بشأن القضية إلا في اجتماع الشهر المقبل "بعد الانتخابات الإسرائيلية".

وقال بوريل في نهاية الاجتماع :" لقد تبادلنا وجهات النظر حول عملية السلام في الشرق الأوسط بعد عرض الخطة الأميركية، ناقشنا بإيجاز أفضل السبل لإعادة بدء عملية اتفق عليها الطرفان وأفضل السبل لحماية المعايير الدولية المتفق عليها، والمساواة في الحقوق والقانون الدولي، وطلب بعض الوزراء إدراج القضية في المناقشة مع القرارات الرسمية في الاجتماع المقبل".

واجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، اليوم، لمناقشة الخطة الأميركية الجديدة لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفقة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في 28 يناير، ورفضها الفلسطينيون بالكامل.

ووصف وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاجتماع بـ "المعقد" الذي يعقدونه اليوم في بروكسل، بسبب الخلافات العميقة بين العواصم الأوروبية.

ودعا وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن سابقا إلى نقاش على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، وحصل على وعد في كانون الأول/ديسمبر بأن يبحث وزراء خارجية التكتل المسألة "بشكل معمق".