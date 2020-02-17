سامسونغ تطلق هاتف ذكي قابل للطي تعرف على سعره

تواصل شركة سامسونغ الكترونكس كشف أجهزتها الحديثة في اطار الاحتفاظ بوضعها كأكبر شركة للهواتف الذكية في العالم أجمع.

وقد كشفت سامسونغ عن هاتف ذكي قابل للطي كما زودت أجهزتها الرئيسية الأخرى بتكنولوجيا شبكات الجيل الخامس.

وهاتف سامسونغ الجديد القابل للطي، غالاكسي زد فليب، على شكل مربع كبير عند طيه ويمكن بسطه ليبدو مثل معظم الهواتف الذكية.

وكانت سامسونغ أجلت اطلاق هاتفها القابل للطي منذ العام الماضي في اطار المنافسة مع شركة أبل الكورية الجنوبية وشركة هواوي الصينية، التي أطلقت هواتف قابلة للطي في الصين فقط بينما لم تطلق أبل أي هاتف بتكنولوجيا الجيل الخامس.

وحول سعر هاتف أبل القابل للطي فإن محللون يعتقدون بان السعر سيبدأ من 1380 دولاراً أمريكياً وسيكون متاحاً من يوم الجمعة المقبل بالألوان الأرجواني والأسود والذهبي.