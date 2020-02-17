ميركل تؤكد لعباس على موقف ألمانيا من القضية الفلسطينية

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بأن موقف ألمانيا من القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي واضح ولن يتغير القائم على رؤية حل الدولتين.

وأوضحت ميركل خلال اتصال هاتفي مع رئيس السلطة محمود عباس مساء اليوم الاثنين، بأن ألمانيا ستواصل دورها من أجل تحقيق "السلام العادل وفق حل الدولتين".

وناقشت ميركل وعباس الموقف الفلسطيني الرافض لصفقة القرن الأمريكية، فيما أوضح عباس لميركل مواقف متعددة رافضة لصفقة القرن منها موقف جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي والاتحاد الافريقي، إضافة إلى مواقف أوروبية ومواقف كل من روسيا والصين.

وأكد عباس لميركل بأن كل تلك الدول والمنظمات الدولية ترفض صفقة القرن وتؤكد على داعمة القوانين الشرعية الدولية التي ترى بأن الحل يكمن اقامة دولتين وفق المرجعيات الدولية.

وشرح عباس لميركل مبادلته البديلة التي طرحها أمام مجلس الأمن المتمثلة بعقد مؤتمر دولي للسلام وإنشاء آلية دولية متعددة الأطراف أساسها الرباعية الدولية ودول أخرى.

ودعا عباس، ألمانيا للانضمام إلى هذه الآلية لرعاية المفاوضات على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وقدم عباس شكره لألمانيا لدعمها الاقتصادي ولبناء مؤسسات الدولة ودعم "الأونروا".