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اعتقال ومواجهات مع قوات الاحتلال في جنين وقلقيلية

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 21:15 - 17 فبراير 2020
مواجهات مواجهات
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ذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مساء اليوم الاثنين، شابًا على حاجز مفاجئ قرب مدينة جنين المحتلة.

وقالت المصادر، بإن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علاء البيطاوي على حاجز مفاجئ جنوب جنين، كما احتجزت العديد من المركبات ودققت في هويات المواطنين الفلسطينيين.

وفي سياق منفصل اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

واستخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز لمواجهة المواطنين المحتجين على صفقة القرن الأمريكية.

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