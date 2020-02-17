وفد قيادي من حماس يهنئ الأسير المحرر القيادي في الجهاد رومل عطوان

زار وفد قيادي من حركة حماس برئاسة وصفي قبها، الأسير المحرر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي رومل عطوان، الذي تحرر من الاعتقال بعد 18 عاماً قضاها في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وهنأ المهندس قبها في كلمة له الأسير المحرر عطوان بالإفراج من سجون الاحتلال، مؤكداً على التمسك بخيار الجهاد والمقاومة ضد الاحتلال.

ورحب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير المحرر الشيخ ثائر حلاحله بالوفد المهنئ، داعيا لزرع ثقافة الصمود والمقاومة في نفوس شعبنا ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي الذي تمارسه أجهزة السلطة.