كاسياس يُعلن رسمياً نيته لتقلد منصب هام في أسبانيا

أعلن الحارس الدولي الإسباني السابق ونادي بورتو البرتغالي الحالي إيكر كاسياس 38 عاما ترشحه رسميا لمنصب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، خلال الانتخابات القادمة المقررة في وقت لاحق من العام الجاري.

وكشف كاسياس اليوم الاثنين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ترشحه لمنصب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وأنه أخبر رئيس ناديه الحالي بنيته.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد ذكرت قبل أيام كاسياس أبلغ المجلس الأعلى للرياضة عن نيته بخوض غمار السباق الانتخابي لرئاسة الاتحاد الإسباني.

ويعتبر كاسياس أحد أعظم حراس المرمى في جيله، وخاض 167 مباراة مع منتخب إسبانيا، وساهم في قيادته للفوز بمونديال جنوب إفريقيا 2010، وكأس أوروبا 2008 في سويسرا والنمسا، و2012 في بولندا وأوكرانيا.

وعلى صعيد الأندية فاز مع فريقه السابق ريال مدريد بخمسة ألقاب من الدوري المحلي ورفع كأس مسابقة دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، بالإضافة إلى بطولة الدوري البرتغالي مرة واحدة مع بورتو.

وحافظ كاسياس على وجوده في التشكيلة المثالية للاتحاد الدولي (أفضل 11 لاعبا بحسب فيفبرو) خمس سنوات متتالية بين 2008 و2012.