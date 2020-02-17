نيمار يعود لباريس سان جيرمان لمواجهة دروتموند

كشف مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي توماس توخيل عن لائحة فريقه لمواجهة الفريق الألماني بوروسيا دورتموند في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم غد الثلاثاء.

وشهدت اللائحة التي ضمت 21 لاعباً عودة النجم البرازيلي نيمار بعد غيابه عن المباريات الأربع الأخيرة، فيما يغيب عن اللائحة متوسط الميدان الأرجنتيني لياندرو باريديس.

وكان مدرب باريس سان جيرمان قد اطمأن على جاهزية نيمار بعد إراحته في آخر 4 مباريات للتعافي تماما من إصابة تعرض لها في مباراة مونبيلييه في الأول من فبراير/ شباط الجاري.

وجاءت قائمة نادي باريس سان جيرمان كالآتي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس، سيرجيو ريكو، ماركين بولكا.

الدفاع: خوان برنات، تيلو كيهرير، بريسنل كيمبيمبي، لايفن كوزروا، ماركينيوس، تانجوي كواسي، توماس مونييه، تياجو سيلفا.

الوسط: إدريسا جايي، أندير هيريرا، ماركو فيراتي.

الهجوم: أنخيل دي ماريا، نيمار، إدينسون كافاني، جوليان دراكسلر، ماورو إيكاردي، كيليان مبابي، بابلو سارابيا.