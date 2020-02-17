نتنياهو: نقيم علاقات سرية مع دول عربية واسلامية عدا ثلاثة دول فقط

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، أن "إسرائيل" تقيم علاقات سرية مع دول عربية واسلامية عدة ما عدا ثلاث دول فقط.

وقال نتنياهو خلال كلمة له في مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية بالقدس المحتلة: "أطوّر علاقات مع دول عربية وإسلامية وهذه العلاقة تتعزز باستمرار".

وأضاف: "أستطيع أن أقول لكم –رؤساء المنظمات اليهودية والامريكية- إن دولة واحدة أو دولتين أو ثلاثة دول عربية واسلامية لا تقيم علاقات معنا".

وأوضح نتنياهو بان ما يتحدث به لوسائل الاعلام عن العلاقة بين "إسرائيل" والدول العربية والإسلامية لا يتجاوز 10% فقط مما يحدث على الأرض من توطيد للعلاقات السرية.

وأشار نتنياهو إلى أنه وزوجته سارة زارا قبل عام سلطنة عمان وقبل أسبوع رئيس مجلس السيادة السوداني، لافتًا إلى أن هناك تغيرات عملاقة في السودان التي استضافت مؤتمر اللاءات الثلاث ضد اسرائيل.

ووجه نتنياهو رسالة إلى الدول العربية وجاء فيها: "هذه التغيرات العملاقة تنبثق من كون إسرائيل قوة يجب أخذها بعين الاعتبار، وأن التعاون معها يساعد في ضمان مستقبل شعوبكم وأمنه".

وفيما يتعلق بالطائرة الإسرائيلية التي حلقت لأول مرة في الاجواء السودانية قال نتنياهو: "قلصنا مدة الرحلات الجوية إلى 3 ساعات من خلال الاتفاق مع السودان على سفر السياح الإسرائيليين إلى أمريكا الجنوبية للتنزه.

وسيضع نتنياهو خطة مع فريق إسرائيلي لتوسيع رقعة التعاون مع السودان وذلك خلال منشور على صفحته على تويتر.