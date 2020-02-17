الخضري يكشف عن رقم "صادم" لمعدل البطالة في غزة

كشف رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار بغزة جمال الخضري، اليوم الاثنين، ارتفاع معدلات البطالة بين فئة الشباب، واصفًا إياه "برقم مخيف وصادم".

وقال الخضري، في تصريح صحفي، :"إن معدل البطالة ارتفع إلى 70 بمئة، ما يعكس الواقع الإنساني الذي يعيشه الشعب الفلسطيني".

وأضاف، "أنّ مواصلة الاحتلال في تطبيق حصاره للعام الثالث عشر، وما تخللها من ثلاثة حروب مدمرة، انعكس بشكل كبير على البينة التحتية والاقتصادية، ما ساهم في ارتفاع معدلات البطالة."

ولفت في حديثه، إلى أنّ إغلاق المحال التجارية والمصانع، وقلة فرص العمل في صفوف الشبان، انعكس على واقع الشباب، ما خلف قرابة 300 ألف عامل مُعطل على العمل وعشرات الخريجين، مع انعدام الأمل لديهم.

وفرض الاحتلال الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، منذُ 2007م، علاوة على الانقسام الفلسطيني المقيت، اللذان أفرزا واقعاً اقتصاديًا ومعيشيًا صعبًا، خاصة في فئة الشباب والخريجين.