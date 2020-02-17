الاحتلال يفرج عن شقيقين بعد احتجازهما لساعات في رام الله

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن شقيقين بعد احتجازهما لساعات عدة، وهما من سكان مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة.

وأكدت وسائل إعلام محلية، الافراج عن الشقيقين سعد وصهيب عطايا، في قرية كفر نعمة برام الله، بعد استجوابهم ميدانيا لساعتين.

وأشارت، إلى أنّ الاحتلال احتجزهما، عقب العثور على جثمان منفذ عملية "رأس كركر"، وهو الشهيد فخر محمود أبو زايد قرط (51 عامًا)، من سكان بلدة بيتونيا غربي رام الله، ظهر اليوم.

وكانت القناة العاشرة العبرية، قد أعلنت عن إصابة جندي بجراح، في عملية إطلاق نار قبل أسبوعين في مدينة رام الله، وهروب المنفذ.

صورة: لحظة انتشال قوات الاحتلال جثمان الشهيد فخر قرط.