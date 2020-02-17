ارتفاع إصابات كورونا على متن سفينة سياحية يابانية

ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد اليوم الاثنين، على متن سفينة سياحية يابانية إلى 454 حالة، والعدد قابل للزيادة.

وذكرت وزارة الصحية اليابانية، عن تسجيل 99 حالة جديدة، بينهم 43 يابانيًا، على متن السفينة في ميناء يوكوهاما، الخاضعة للحجر الصحي.

وأوضحت، انها فحصت حتى الآن قرابة 1723 راكبًا، التي تقل 3700 راكب.

يُذكر أنّ وزارة الصحة اليابانية قد فرضت الحجر الصحي على السفينة السياحية الشهر الجاري، بعد الاشتباه عن وجود حالات إصابات بعدوى كورونا، قبل ان يتمكنوا من تحديد إصابات.

يُشار إلى أنّ الجمهورية الصينية، أكدت ارتفاع حصيلة الوفيات إلى قرابة 1770 حالة وفاة، وإصابة حوالي 70 ألف شخص حتى الآن، فيما تستعد السلطات إلى انتاج لقاح مضاد للحد من انتشار الفيروس الممتد إلى المقاطعات كافة.