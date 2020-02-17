الأمين العام للجهاد يلتقي رئيس مجلس الشورى الإيراني في بيروت

التقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، القائد زياد النخالة، رئيس مجلس الشورى الإيراني السيد علي لاريجاني، اليوم الاثنين، في العاصمة اللبنانية بيروت.

واستعرض الطرفان المخاطر المترتبة على صفقة القرن، وما سيتمخض عنها من إنهاء للحق الفلسطيني في فلسطين، وخاصة فيما تبقى من أراضي الضفة الغربية، والمخاطر المترتبة التي ستلحق بالأمتين العربية والإسلامية.

وأكد رئيس مجلس الشورى الإيراني السيد لاريجاني، على أهمية وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة الصفقة.

وشدد لاريجاني على موقف إيران الداعم والمؤيد للشعب الفلسطيني ومقاومته.

من جانبه أكد الأمين العام القائد زياد النخالة، على إصرار الشعب الفلسطيني على إفشال الصفقة الصهيوأمريكية، وكل ما يترتب عليها بكل الوسائل المتاحة، مهما كانت التضحيات.