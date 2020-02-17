قناة عبرية تدعي العثور على أسلحة بمنازل المواطنين

ادعت القناة 7 العبرية، اليوم الاثنين، أنّها عثرت على أسلحة داخل منازل المواطنين الفلسطينيين، في منطقتي النقب والجليل جنوب وشمال فلسطين المحتلة.

وذكرت القناة، أنّها اعتقلت شخصين، بعد أن عثرت على سلاح ناري "كارلو غوستاف"، بداخل فرن في منطقة بدوية بالنقب، ومسدسين وذخيرة في قرية بالجليل، خلال عمليات تفتيش لمنزليهما.

وأشارت، إلى انّ أحد المحتجزين يبلغ في الاربعينيات من عمره، والآخر في العشرينات من عمره، وتم احتجازهما، وعرضهما على المحكمة لتمديد اعتقالهما.

ويحاول الاحتلال تبرئة أعماله ضد الشعب الفلسطيني، من خلال خلق مزاعم لا أساس لها من الصحة، لاعتقال الشبان والنيل من عزيمتهم إذلالهم في سجونه.