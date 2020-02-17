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ليشمل مواجهة صفقة القرن

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تعلن عن تعديل مسماها

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:11 - 17 فبراير 2020
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أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة عن تعديل مسماها ليصبح "الهيئة الوطنية لمسيرة العودة ومواجهة الصفقة".

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الاثنين، "إن التغيير جاء انطلاقًا من القناعة بأن الموقف الفلسطيني اليوم موحد بأولوية وطنية وهي توحيد الصف الوطني في مواجهة المخططات الصهيوأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية والمتمثلة بصفقة القرن".

ودعت الهيئة في بيانها الحركات والقوى والأحزاب في البلدان العربية للانتصار لنضال الشعب الفلسطيني من خلال قطع الطريق على الأنظمة العربية الرسمية على كل محاولات تنظيم اللقاءات والمؤتمرات التطبيعية مع الاحتلال.

وطالبت الهيئة بمواصلة الفعل الشعبي والجماهيري على المستوى الفلسطيني والقومي وفي كافة أماكن التواجد والشتات.

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