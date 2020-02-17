الخارجية الفلسطينية تطالب بوقف "صفقة القرن" الرامية لشطب القضية

طالبت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بضرورة وقف تنفيذ "صفقة القرن" التي أعلن عن بنودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 28 يناير الماضي.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، أنّ صفقة ترامب تشجع الاحتلال على التمادي في تنفذ الخطة على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

وذكر البيان، "أنّ صيغ البيانات والشعارات المحايدة لدول العالم اتجاه الصفقة لا تجدي بوقف انقلاب الولايات على الشرعية الدولية، ولا تساعد في إنقاذ السلام في المنطقة"، لافتًا إلى أن الوقت لا يسعف المجتمع الدولي في إنقاذ ما تبقى من فرص السلام المبني على حل الدولتين.

وحذر، من إجراءات الاحتلال بفرض وقائع جديدة في الأرض الفلسطينية، المتماهية مع "صفقة القرن"، التي تراهن على سلب المزيد من الأراضي المواطنين، وتهويد القدس.

كما وأدانت الوزارة، تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الاستعمارية التوسعية المعادية للسلام، الرامي إلى قضم أراضي الضفة، والسيطرة على غور الأردن والبحر الميت.

وجددت تأكيدها، على أنّها ستواصل مسارها السياسي والدبلوماسي والقانوني، لإحباط الصفقة الامريكية، وفضح مخاطرها التدميرية على المنطقة برمتها.

ودعا الوزارة، المجتمع الدولي والاتحادات والتجمعات الإقليمية المختلفة، إلى التصدي الحقيقي للتنمر الأمريكي، واتخاذ إجراءات وتدابير، من شأنها أن تحبط تطبيق الصفقة على أرض الواقع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد عرض خطته المعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، الشهر الماضي، فيما قٌبلت برفض واسع من الشعب الفلسطيني وفصائله، الامر الذي أحال تطبيقها أمرًا صعبًا.