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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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رابطة الدوري الاسباني تمنح برشلونة إذنًا خاصًا بسبب عثمان ديمبلي

  • فلسطين اليوم - برشلونة
  • 15:47 - 17 فبراير 2020
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منحت رابطة الدوري الاسباني، نادي برشلونة الاسباني وبشكل رسمي الضوء الأخضر من أجل التعاقد مع لاعب بديل للفرنسي عثمان ديمبلي، الذي تعرض لإصابة ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن اللجنة الطبية في الليغا، قررت منح برشلونة 15 يومًا من أجل التعاقد مع لاعب بديل لعثمان ديمبلي.

ولن يكون بإمكان برشلونة سوى التعاقد مع لاعب من الدوري الإسباني، أو لاعب بدون فريق في الوقت الحالي.

وكان برشلونة قد أرسل الخميس الماضي، وثائق إلى رابطة الليغا، للحصول على إذن بالتعاقد مع مهاجم جديد، خاصة وأن إصابة عثمان ديمبلي تفرض الغياب لأكثر من 5 أشهر عن الملاعب.

وبحسب التقارير فإن مهاجم فريق ليغانيس مارتين بريثويت اللاعب الأقرب للانضمام إلى صفوف النادي الكتالوني خلال الساعات القادمة.

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