وفاة أحد حراس فريق مانشستر يونايتد

توفي حارس فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأسبق، اليوم الاثنين، نتيجة تعرضه لمرض عضّال داخل مستشفى "كوزواي" بإيرلندا الشمالية في بريطانيا.

وأعلن الفريق، عن وفاة حارسه هراي جريغ عن عمر يناهز 87 عامًا، والحاصل على لقب بطل كارثة ميونيخ الجوية، وأفضل حارس في بطولة كأس العالم عام 1958.

ونعى مانشستر جريغ في تغريده على "تويتر"، :"نتقدم بخالص مشاعر العزاء لأسرة هاري وأصدقاءه ومحبيه".

وقدمت عائلة جريغ، الشكر إلى الأطباء الذين حظيو برعاية فقديهم، خلال الأسابيع الأخيرة، أثناء فترة العلاج.

وشارك اللاعب جريغ، بـ 25 مباراة مع فريق مانشستر يونايتد، بين عامي 1954و 1963، وفي كأس العالم عام 1958.



