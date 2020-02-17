ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

آليات الاحتلال تجرف أراضي المواطنين في سلفيت

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 14:58 - 17 فبراير 2020
جرافات الاحتلال تعبيرية جرافات الاحتلال تعبيرية
جوال
مشاركة

أكدت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، أنّ آليات الاحتلال الإسرائيلي جرفت عشرات الدونمات المزروعة في بلدة سلفيت بالقدس المحتلة.

وأوضحت، أنّ جرافات الاحتلال شرعت بأعمال تجريف وسط حماية مشددة من الجنود، الليلة الماضية في قرية ياسوف".

ومن جانبه، ذكر رئيس مجلس قروي ياسوف، خالد عبية، في تصريح له، أنّ الاحتلال جرف نحو 50 دونمًا من الاراض الزراعية في منطقة تُعرف بالسرب في البلدة، مزروعة بأشجار الزيتون.

ويواصل الاحتلال اعتداؤه على أراضي المواطنين في كل مناطق الضفة الغربية، من خلال تجريفها والاعتداء على ملاكها، تحت ذرائع واهية.

الأكثر مشاهدة

متعلقات