آليات الاحتلال تجرف أراضي المواطنين في سلفيت

أكدت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، أنّ آليات الاحتلال الإسرائيلي جرفت عشرات الدونمات المزروعة في بلدة سلفيت بالقدس المحتلة.

وأوضحت، أنّ جرافات الاحتلال شرعت بأعمال تجريف وسط حماية مشددة من الجنود، الليلة الماضية في قرية ياسوف".

ومن جانبه، ذكر رئيس مجلس قروي ياسوف، خالد عبية، في تصريح له، أنّ الاحتلال جرف نحو 50 دونمًا من الاراض الزراعية في منطقة تُعرف بالسرب في البلدة، مزروعة بأشجار الزيتون.

ويواصل الاحتلال اعتداؤه على أراضي المواطنين في كل مناطق الضفة الغربية، من خلال تجريفها والاعتداء على ملاكها، تحت ذرائع واهية.