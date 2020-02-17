احصائيات مذهلة.. إبراهيموفيتش يثبت أن العمر مجرد رقم مع ميلان

استغرب أغلبية المتابعين لكرة القدم عودة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، للعب مجددًا في نادي اسي ميلان الإيطالي، كونه يبلغ من العمر 38 عامًا، لكن السويدي فاجأ الجميع كعادته.

وتوقع عشاق النادي الإيطالي أن زلاتان سيضيف طابع الخبرة على الفريق، وسيكون إضافة فنية مميزة، لكن المهاجم السويدي تخطى ذلك إلى الجوانب الحركية في المعلب كذلك.

فالإحصاءات تثبت أن العمر "مجرد رقم" بالنسبة للسلطان، لا سيما فيما يتعلق بالمسافات التي يقطعها النجم الفذ في مبارياته مع الفريق اللومباردي المنتعش بعودته.

واستطاع السلطان إبراهيموفيتش أن يؤكد أن العمر مجرد رقم بالإحصائيات، التي سلطت عليها الضوء صحيفة "غازيتا ديلو سبورت"، وتكشف أن معدل ركض إبراهيموفيتش منذ التحاقه بميلان من جديد قبل نحو شهر ونصف، بلغ 8.7 كيلومترا في المباراة الواحدة.

هذا الرقم الكبير يعادل ما حققه زميله الجناح الإسباني سامو كاستييخو ابن الـ25 عاما، الذي يعرف بحركته الدؤوبة ويعيش أفضل حالاته الكروية.

كما أن "إبرا" ركض في مباراة الديربي الأخيرة أمام إنتر ميلان 8.5 كيلومترا، وهو معدل يقل بكيلومترين اثنين فقط عن "نفاثة" الفريق، المهاجم الإيفواري فرانك كيسي صاحب الـ23 عاما.

وخلال شهر ونصف، لعب إبراهيموفيتش 540 دقيقة، متخطيا لاعبين كبارا مثل لوكاس بيغليا، الذي ظهر في الملعب لمدة 525 دقيقة.