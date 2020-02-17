الاحتلال يزعم العثور على جثمان منفذ عملية فدائية في رام الله

عثر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على جثة فلسطيني قرب مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة، يشتبه به تنفيذ عملية فدائية، وفق زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال.

وقال المتحدث افخاي أدرعي، :"إنّ جنوده عثروا على الجثة بين أشجار قرب رام الله".

وأضاف، ان تلك الجثة يشتبه في تنفيذه عملية إطلاق النار، عند تقاطع لواء أفراييم برام الله، والتي أصيب بها جندي بجراح طفيفة، قبل اسبوعين.

وأشار أدرعي، إلى أنّ تم العثور على سلاح من نوع M 16 بجوار جثمانه.



وكانت القناة 20 العبرية، قد أعلنت في 9 فبراير الحالي، عن إصابة جندي إسرائيلي، بجراح في عملية إطلاق نار شمال غرب رام الله.