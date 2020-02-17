مصر: انتهاء الحجر الصحي للمواطنين العائدين من الصين

أعلنت وزارة الصحة في مصر انتهاء فترة الحجر الصحي، اليوم الاثنين، للمواطنين العائدين من الصين، مشيرةً إلى خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان لها إن بإمكان الأشخاص الذين تم حجزهم العودة إلى منازلهم، بعد عودتهم من المدينة الصينية الموبوءة "ووهان"، بؤرة انتشار فيروس كورونا.

وتم حجز المصريين العائدين من الصين لمدة 14 يومًا بأحد الفنادق ومرسى مطروح غربي البلاد.

وفي الثالث من فبراير الجاري، أرسلت السلطات المصرية طائرة إلى مدينة ووهان الصينية لنقل حوالى 306 من المصريين الذين يدرسون بالجامعات الصينية هناك، ونقلهم إلى الحجر الصحي بأحد الفنادق بمدينة مرسى مطروح.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد قالت، الجمعة الماضية، إنها رصدت أول حالة لأجنبي حامل لفيروس كورونا في البلاد. وأضافت الوزارة أنها أبلغت منظمة الصحة العالمية، وأن الحالة قد تم نقلها إلى المستشفى لعزلها ومتابعتها.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، إن الحالة حاملة للفيروس، لكن لم تظهر عليها أي أعراض.

وأضاف: "الوزارة اتخذت إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة، من خلال إجراء التحاليل اللازمة التي جاءت سلبية للفيروس، كما تم عزلهم ذاتيا في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يوما".