كيف تجد صورك على هاتف "ايفون" في ثواني معدودة؟

ابتكرت شركة "ابل" طريقة عبقرية تساعد المستخدم في إيجاد الصور التي يبحث عنها في هاتف "ايفون" بطريقة سهلة، بعدما كانت المشكلة تؤثر كثيرًا على المستخدمين.

وتعمل الأداة التي طورتها الشركة للبحث عن الصور من خلال كلمات رئيسية في البحث، مثل البحث عن الصور في غوغل، فعلى سبيل المثال يمكن البحث عن كلمات مثل "بحيرة" أو "كلب" أو "جبنة".

وما أن تضع الكلمة للبحث عن الصورة حتى تظهر كل الصور ذات العلاقة بالكلمة الرئيسية المستخدمة في عملية البحث، حسبما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية.

ويعود السبب في ذلك إلى أن "أبل" صممت تطبيق الصور الخاص بها بحيث يتعرف أو يستشعر الأشياء بواسطة تكنولوجيا خاصة.

وتسهل الخدعة الوقت والجهد الكبير الذي يبذله مستخدمو "ايفون" في البحث عن الصور.