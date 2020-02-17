آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 2020/2/18

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الاثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الثلاثاء 2020/2/18.

وأوضحت الداخلية، أنّ السفر غدًا الثلاثاء، للحافلات من الثالثة حتى السادسة (الرقم 50) من كشف (2020/5).

وأكدت، على ضرورة التواجد صباح غدٍ الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، منوهًا ان إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

ولفت، إلى أنّه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.

وطالبت، بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

ودعت، جميع المسافرين بضرورة إحضار بطاقة الهوية، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

للاطلاع على اسماء المسافرين، اضغط هنا.