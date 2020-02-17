"الأحرار": تصريحات نتنياهو عن صفقة القرن تأتي في إطار حملته الانتخابية

أكدت حركة الأحرار الفلسطينية، أن تصريحات نتنياهو حول تنفيذ صفقة القرن تأتي في إطار التوظيف السياسي لرفع أسهمه وتحسين صورته أمام المجتمع الصهيوني لصالح حملته الانتخابية لكسب أصوات الناخبين.

وشددت الأحرار، في بيان صحفي لها، على أن صفقة القرن لن تمر ولن يجد الاحتلال الأمن والأمان والاستقرار طالما بقي في فلسطين، مشيرة إلى أن كل أوهامه بفرض يهودية الدولة ستتبدد وتصطدم بجدار الصمود الفلسطيني.

ورغم تبجح نتنياهو بالعلاقة مع بعض الدول فإننا

وحول تطبيع الدول العربية، أكدت حركة الأحرار أن أنظمة التطبيع صغيرة وستبقى منبوذة ومرفوضة من شعوبها وأحرار وشعوب أمتنا، لافتة أن الاحتلال كيان باطل لن يفلح أحد في شرعنته أو تثبيته على أرض فلسطين.

وطالبت في بيانها، الأمة العربية والاسلامية بحماية فلسطين ودعم أهلها وتعزيز صمودهم، مبينة انها خط الدفاع الأول عنها.