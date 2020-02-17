مهجة القدس: الأسير المجاهد صبري خليل يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤسسة مهجة القدس الشهداء والأسرى والجرحى، أن سلطات الاحتلال الصهيوني أفرجت مساء أمس عن الأسير المجاهد صبري محمد صبري خليل (22 عاماً) من مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته 25 شهراً.

وأوضحت مهجة القدس، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 28/01/2018م، ووجهت له تهمة إلقاء حجارة وزجاجات حارقة تجاه جنود الاحتلال وتشكيل خلية عسكرية، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر صبري خليل ولد بتاريخ 08/11/1998م؛ وهو أعزب، وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.

من جـهــتهـا تـتـقـدم مـؤســسـة مهــجـة الــقـدس بالتهنـئـة القـلبية الـحـارة من الأسـيـر المـحـرر صبري خليل وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.