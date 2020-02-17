"الاتحاد الأوروبي" يقول كلمته بشأن صفقة القرن اليوم

من المقرر ان يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين 17/2/2020، إمكانية اتخاذ خطوات ضد خطة الإدارة الأمريكية للتسوية في الشرق الأوسط "صفقة القرن"، والتي أعلن عنها أواخر يناير المنصرم.

صحيفة "هآرتس" أكدت أنه من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد "صفقة القرن" لاتخاذ خطوات ضدها.

وأضافت الصحيفة، أنه لم يتم توضيح طبيعة هذه الخطوات بعد، ولكن يبدو أنها ستكون في الغالب، نشر أول بيان رسمي ضد الخطة، أو قرار بتجديد موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الصراع العربي- الإسرائيلي.

ويشار الى أن السفراء "الإسرائيليين" في أوروبا يمارسون ضغوطًا شديدة في الأيام الأخيرة على وزارات الخارجية في الدول التي يتمركزون فيها لمنع ممثليهم من رفض الخطة والإدلاء ببيانات أو اقتراحات بشأنها.

وقالت الصحيفة عن مصادر مطلعة على محتوى المحادثات، قالت إن ممثلين إسرائيليين أبلغوا أن رفض صفقة القرن التي "ستضر" بفرص استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، وأن معارضة الاتحاد الأوروبي للخطة ستشجع الرفض الفلسطيني.

في أعقاب الإعلان عن خطة "صفقة القرن"، بعض دول أوروبا، تدرس الاعتراف الجماعي بدولة فلسطينية.

ورجح الممثلون أنه من غير المتوقع أن يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفا أكثر صرامة من بعض الدول العربية التي لم تدين الخطة الأمريكية. بحسب الصحيفة.