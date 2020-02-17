تفاصيل لقاء مسؤولي وزارة التنمية برام الله بالموظفين بغزة وأهم القرارات التي اتخذت..!

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة اليوم الاثنين 17/2/2020، استئناف عمل البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية، بين رام الله وغزة.

وكانت الوزارة في غزة استقبلت أمس وفداً من وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله ضم عدد من المدراء العامين والموظفين، على رأسهم وكيل مساعد الوزارة أ. أكرم الحافي.

بدوره أكد د. غازي حمد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، أنه تم التوافق بين وزارتي التنمية الاجتماعية في غزة والضفة الغربية على فتح شاشات البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية.

وأوضح حمد، أن هذه الزيارة جسدت نموذج عظيم رغم الظروف القاسية التي يعيشها قطاع غزة، مُعرباً عن سعادته بهذا اللقاء الذي رسخ أن وزارة التنمية الاجتماعية في شقى الوطن تعمل كمؤسسة واحدة، مطالباً بضرورة أن يكون هناك ثقة وتعاون في تطوير وتعزيز العمل .

وفي سياق متصل، لفت حمد إلى أنه تم التفاهم والتوافق أيضاً على العمل سويا كوزارة واحدة تعمل من أجل الوقوف على حاجة الناس وتلبية متطلباتهم، مطالباً الجميع بالعمل على مبدأ الشراكة الحقيقية في الميدان .

من جانبه، نقل الحافي تحيات وزارة التنمية في الضفة لكافة موظفي الوزارة في غزة، معرباً عن سعادته بهذا اللقاء الذي سوف يكون بداية عمل وشراكة حقيقية بين شقي الوطن خاصة وأن وزارة التنمية هي الوزارة الوحيدة التي تلامس هموم الناس وتتطلب من الجميع التعاون والتصميم على النجاح خلال الفترة القادمة

وأكدت وزارة التنمية في غزة للمواطنين أن من لديه مشكلة يتوجه لمديريته للمراجعة.