"الأشغال" تنتهي من صرف جميع مستحقات المقاولين المتأخرة

أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان، صرف جميع مستحقات المقاولين التي وعدت الحكومة بصرفها حتى نهاية شهر كانون الثاني/يناير الماضي لعام 2020، وذلك عن متأخرات العام الماضي، والناتجة عن الضائقة المالية التي مرت بها الحكومة، بسبب حجز أموال المقاصة من قبل سلطات الاحتلال.

وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، في بيان صحفي، أن صرف هذه المستحقات سيساعد في إنجاز كافة المشاريع التي كانت عالقة، كما أن الوزارة ستستمر بصرف الدفعات القادمة حسب المعتاد، وحسب النظام المالي العمول به لدولة فلسطين.

وطالب المقاولين الإستمرارية في إنجاز المشاريع، وتسليمها حسب البرنامج الزمني المتفق عليه، وذلك بعد زوال العائق المادي.

وأشار إلى أن عدد المطالبات التي صرفت بلغت 19 مطالبة، موزعة على 11 مقاولا، وهي الدفعة النهائية من أصل 26 مليون شيقل تم الانتهاء من دفعها جميعها.