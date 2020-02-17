باحثة تكشف: هناك علاقة بين "كورونا" ودرجات الحرارة

كشفت باحثة صينية في الجمعية الطبية "تانغ تشين" اليوم الاثنين 17/2/2020 عن علاقة المرض بدرجات الحرارة، وتأثير الأحوال الجوية على انتشار الفيروس ، كون ان إن فيروس "كورونا" يفقد نشاطه بشكل أكبر مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت صحيفة "تشاينا توداي" الصينية عن الباحثة ، "الفيروس يفقد قوته كلما ارتفعت الحرارة، وتمثل درجة الحرارة 56 مئوية أفضل الدرجات التي يتراجع فيها نشاط كورونا بقوة وبسرعة.

وبينت الباحثة ان المؤشرات تشير الى ان انتشار المرض الذي يسببه الفيروس سيقل كلما اقتربت الأشهر الأكثر حرارة في العام.

وتجدر الاشارة الى ان حصيلة الوفيات الناجمة عن "كورونا" في الصين الـ1700 ضحية، الاثنين، بعد وفاة 105 أشخاص في مقاطعة خوبي، حيث ظهر الفيروس لأول مرة، لتصل إلى 1770 حالة وفاة.

وأفادت اللجنة الصحية الوطنية في المقاطعة في تقريرها اليومي بتسجيل 2048 إصابة جديدة، ما يضع حدا لانخفاض سجل على مدى الأيام الثلاثة الماضية في عدد الإصابات الجديدة.