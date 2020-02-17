ضحايا "كورونا" يتخطى 1700 وإصابة جديدة في الإمارات وغزة تبدأ اجراءاتها

تخطى عدد وفيات فيروس كورونا الجديد حاجز الـ1700 ضحية في الصين، فيما سجلت الإمارات إصابة جديدة به، ومازالت تعاني أكثر من عشرين دولة من الوباء.

وقد ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد في بر الصين الرئيسي ارتفع 105 حالات عن يوم السبت، فيما زاد عدد الوفيات بالفيروس في إقليم هوبي بوسط البلاد مئة حالة أمس الأحد.

سجلت الصين 2048 حالة إصابة جديدة بالفيروس في أنحاء البلاد أمس الأحد ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 70548 شخصا.

وأعلن إقليم هوبي عن إجراءات جديدة مشددة لكبح انتشار الفيروس أمس، منها إلزام المدن بمنع حركة كل المركبات الخاصة.

كان المتحدث باسم اللجنة الوطنية مي فنغ قال إن الإجراءات التي تطبقها السلطات بدأت تكبح انتشار فيروس كورونا الجديد، في حين تراجع قليلا عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في البلاد، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على عزل بؤرة تفشي المرض.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، وأفادت وكالة الأنبار الإماراتية بتسجيل الإصابة التاسعة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الإصابة هي لمواطن صيني عمره 37 عاما، وأن حالته الصحية مستقرة.

وفي تايوان، قالت وزارة الصحة إن رجلا لقي حتفه بسبب إصابته بالفيروس، وهو أول حالة وفاة على الجزيرة التي رُصدت فيها 20 حالة إصابة حتى الآن.

وظهرت نحو 500 إصابة بالفيروس في نحو 24 دولة ومنطقة، مع أربع وفيات في اليابان وهونغ كونغ التي تحكمها الصين والفلبين وفرنسا.

وفي اليابان، بدأت الولايات المتحدة إجلاء 380 راكبا من رعاياها على متن السفينة "دايموند برنسيس" التي تخضع للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما.

وسيتم نقلهم الاثنين بالطائرة إلى قاعدة "ترافيس" الجوية في كاليفورنيا، حيث يخضعون لحجر صحي جديد هناك لمدة 14 يوما.

وقد أعلنت اليابان على لسان وزير الصحة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على متن السفينة إلى 355 إصابة.

بدورها، قالت الحكومة الكندية إنها خصصت طائرة لإجلاء مواطنيها العالقين في السفينة، كما تخطط كوريا الجنوبية وهونغ كونغ أيضا لإجلاء رعاياها.

وفي الجزائر، أعلنت السلطات إنهاء الحجر الصحي لـ43 شخصا من ثلاث دول مغاربية تم إجلاؤهم قبل أسبوعين من مدينة ووهان الصينية، بسبب انتشار الفيروس.

وقال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد -في مؤتمر صحفي- إن 36 مواطنا جزائريا من العائدين من ووهان، تم إخلاء سبيلهم بعد قضاء فترة الحجر الصحي التحفظي في فندق المرسى بالضاحية الشرقية للجزائر العاصمة.

كما أفاد الوزير بإنهاء الحجر الصحي لثلاثة من ليبيا، وأربعة من موريتانيا، ولم تُسجل إصابات بالفيروس بين الأشخاص الـ43.

أما ماليزيا، فأعلنت حظر دخول السفن السياحية القادمة من الصين إلى مياهها الإقليمية، ضمن تدابير احترازية لمواجهة خطر فيروس كورونا.

وفي قطاع غزة، أعلنت الصحة بغزة أمس البدء بإجراءات الحجر الصحي للعائدين من الصين إلى القطاع، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.