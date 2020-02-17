أكدت الإدارة العامة لشرطة المرور أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم 17/2/2020

تشهد حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والمحاور الرئيسة، فيما سجل 4 حوادث خلال 24 ساعة نتج عنها إصابتين.

ونوهت إلى وجود سوق النصيرات في محافظة الوسطى وسوق بني سهيلا الداخلي في محافظة خانيونس ، متمنيةً من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي مع وجود بعض الاعمال على الطريق.

وذكرت الإدارة أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والآخرين للخطر .

وقد سجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 4 حوادث سير نتج عنهما إصابتين فقط، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.