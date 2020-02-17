أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين 17/2/2020-الدولار ينخفض

تواصل أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 17/2/2020، الانخفاض في الأسواق المحلية في فلسطين.

وتعاني أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، من الانخفاض منذ ما يقارب الشهر.

وتهتم شريحة كبيرة من المواطنين بأسعار صرف العملات مقابل الشيكل، خاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 17/2/2020وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.3900 دولار/ شيكل

4.7646 دينار / شيكل

3.5934 يورو/ شيكل

0.7075 دولار / دينار

1.0600 يورو/ دينار

بیع

3.4700 دولار/ شيكل

4.9115 دينار / شيكل

3.8517 يورو/ شيكل

0.7100 دولار / دينار

1.1100 يورو/ دينار