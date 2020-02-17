مداهمة منازل الاسرى المحررين غرب نابلس واعتقال شابين برام الله والخليل

اقتحمت اعداد كبيرة من قوات الاحتلال مدينة نابلس حيث داهمت فجر اليوم الاثنين 17/2/2020 ، عدة من المنازل في بلدة تل غربي نابلس تعود لأسرى محررين ، واعتقلت مواطنين من الضفة.

وقال مراسلنا ، أن قوات الاحتلال وفي ساعة مبكرة من فجر اليوم شرعوا بدهم منازل والعبث بها واستجواب اصحابها ميدانيا دون أن تسجل اية حالة اعتقال.

والمنازل التي تم دهمها تعود لكل من :اسماعيل صالح حمزة، محمد نمر عصيدة، مهند عثمان رمضان، خلدون عصيدة ، بلال اشتية.

عرف من معتقلي الضفة فجر الإثنين: المحرر عثمان نخلة- مخيم الجلزون شمال رام الله ، إضافة الى صابر عيسى زماعرة- حلحول شمال الخليل.