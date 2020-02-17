حالة الطقس اليوم الاثنين 2/17/2020: أجواء ماطرة وباردة

توقعت الأرصاد الجوية، أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة اليوم الاثنين، فيما تكون الأجواء غائمة جزئياً، وباردة نسبياً في سعات النهار والليل، كما تكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية، محذرة من تشكل الضباب خلال ساعات الفجر والصباح.

أما يوم الثلاثاء ترتفع درجات الحرارة، يكون الطقس مائل للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية.

وتتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي خلال ساعات المساء والليل، فيما تتساقط أمطار رعدية غزيرة أحياناً فوق مناطق متفرقة من البلاد.

أما يوم الأربعاء فتنخفض درجات الحرارة، ويكون الطقس غائم وبارد، وتتساقط أمطار رعدية على مناطق متفرقة بالبلاد، كما توقعت أن يشتد هطول الأمطار المصحوبة بزخات البرد في ساعات الظهيرة.