إصابة 40 أمريكيًا بفيروس "كورونا"

أصيب 40 مواطنًا أمريكيًا بفيروس "كورونا" على متن السفينة السياحية في اليابان، وفق ما أكده مسؤول أمريكي.

وقال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في المعهد الوطني للصحة أنتوني فوشي: "لقد أصيب بالعدوى 40 منهم.. لن يذهبوا إلى أي مكان. سينقلون إلى مستشفيات في اليابان".

وأضاف: "الأشخاص الذين لديهم أعراض الإصابة بالفيروس لن يركبوا طائرة الإجلاء"، لافتًا أنه سيتم إجلاء الآخرين على الفور.

على الصعيد ذاته، أكدت ما تسمى وزارة الدفاع الأمريكية إنها تستعد لاستقبال طائرتين مستأجرتي قادمتين من اليابان، تحملان الركاب الذين كانوا على متن السفينة السياحية "دياموند برينسيس".

وأوضح، أنه سيتم وضعهم في الحجر الصحي بمجرد وصول الركاب الأمريكيين إلى الولايات المتحدة.