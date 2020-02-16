7 نصائح لتجنب الإصابة بالعدوى أثناء السفر

بعد انتشار فيروس "كورونا" أصبح الكثير من الناس متخوفين من انتقال العدوى والإصابة به، خاصة المسافرين، إذ تعتبر الطائرات إحدى وسائط النقل العامة التي تساهم بنقل عدوى هذا للفيروسات والأمراض.

في هذا التقرير نرصد لكم أهم الإسباني 7 نصائح للمسافرين لتجنب التقاط أي عدوى خلال الرحلات الجوية، بحسب موقع abc الإسباني: