7 نصائح لتجنب الإصابة بالعدوى أثناء السفر

بعد انتشار فيروس "كورونا" أصبح الكثير من الناس متخوفين من انتقال العدوى والإصابة به، خاصة المسافرين، إذ تعتبر الطائرات إحدى وسائط النقل العامة التي تساهم بنقل عدوى هذا للفيروسات والأمراض.
في هذا التقرير نرصد لكم أهم الإسباني 7 نصائح للمسافرين لتجنب التقاط أي عدوى خلال الرحلات الجوية، بحسب موقع abc الإسباني:
- عدم شرب مياه الصنبور، حيث تحتوي المياه المخزنة في الصهاريج على كثير من البكتيريا والطفيليات، لذا ينصح الخبراء بتجنب شرب المياه الخاصة بالطائرة، وتتضمن كذلك التوصية عدم شرب الشاي والقهوة أو أي مشروب يحتاج لإضافة الماء.
- عدم لمس الشاشات والصحون والمقاعد، لأن هذه الأماكن لا تنظف بشكل دوري؛ لهذا ينصح خبير السفر بعدم لمسها أكثر من اللازم.
- تجنب لمس المجلات، حيث يلمسها الكثير من الأشخاص خلال الرحلات، مما يجعلها بيئة مناسبة لنقل العدوى.
- تجنب المشي حافي القدمين، ويفضل ارتداء حذاء في الطيارة.
- في حال كانت الرحلة أكثر من ساعتين، فيفضل أن تبقى جالسا لمنع خطر الإصابة بجلطة دموية.
- ارتداء ملابس مناسبة: من المهم ارتداء ملابس مناسبة للرحلات الطويلة، حيث تختلف درجات الحرارة بين الأماكن في الطائرة ويساعد ارتداء عدد من قطع الملابس على تجنب برودة أو حر المكان.
- خطر الجفاف: حيث تكون مقصورة الطائرة جافة، الأمر الذي يتطلب شرب كميات كبيرة من السوائل واستخدام مرطب للبشرة.