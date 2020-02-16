برشلونة مهدد بفقدان أحد نجومه في الكلاسيكو أمام المرينغي

قالت تقارير صحفية أنه من المحتمل أن يفقد نادي برشلونة الاسباني، جهود أحد نجومه في المباراة التي تجمعه مع غريمه التقليدي ريال مدريد، والمقررة مطلع شهر آذار/مارس القادم، في الدوري الاسباني.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسباني، فإن جوردي ألبا مهدد بالغياب عن المباريات لفترة تصل إلى 3 أسابيع.

وتعرض ألبا لإصابة في الساق اليمنى وذلك خلال مواجهة نادي خيتافي في الجولة 24 من الليغا.

ومن المقرر أن يغيب ألبا عن صفوف برشلونة لمدة 3 أسابيع، والتي تضم مباريات إيبار وريال مدريد وريال سوسييداد بالليغا، بالإضافة إلى لقاء الذهاب ضد نابولي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.