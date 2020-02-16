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برشلونة مهدد بفقدان أحد نجومه في الكلاسيكو أمام المرينغي

  • فلسطين اليوم - مدريد
  • 20:18 - 16 فبراير 2020
الكلاسيكو الكلاسيكو
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قالت تقارير صحفية أنه من المحتمل أن يفقد نادي برشلونة الاسباني، جهود أحد نجومه في المباراة التي تجمعه مع غريمه التقليدي ريال مدريد، والمقررة مطلع شهر آذار/مارس القادم، في الدوري الاسباني.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسباني، فإن جوردي ألبا مهدد بالغياب عن المباريات لفترة تصل إلى 3 أسابيع.

وتعرض ألبا لإصابة في الساق اليمنى وذلك خلال مواجهة نادي خيتافي في الجولة 24 من الليغا.

ومن المقرر أن يغيب ألبا عن صفوف برشلونة لمدة 3 أسابيع، والتي تضم مباريات إيبار وريال مدريد وريال سوسييداد بالليغا، بالإضافة إلى لقاء الذهاب ضد نابولي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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