دعوات فلسطينية لمقاطعة شركة "أمازون" لهذا السبب

دعا العديد من النشطاء في فلسطين إلى مقاطعة شركة التجارة الأمريكية "أمازون" والتي تقدم خدمة الشحن المجاني المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، فيما تضيف قيمة التوصيل للزبائن عند اختيار العنوان فلسطين.

وكانت صحيفة بريطانية، أكدت أن شركة "أمازون" تشترط على الفلسطينيين إدراج البلد "إسرائيل" لكي يستطيعوا تلقي الخدمات والمنتجات دون رسوم الشحن.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها صحيفة "جيروزليم بوست"، عن صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية قولها، إن شركة "أمازون" تقدم منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خدمة الشحن المجاني لسكان المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وبحسب التقارير فإن الفلسطيني مضطر لدفع أكثر من 24 دولارًا في حال وضع فلسطين في خانة العنوان كرسوم شحن، بينما تعفي الشركة الأمريكية المستوطنات الإسرائيلية من هذه الرسوم.

واعتبرت الصحيفة البريطانية، أن "أمازون تمارس تمييزًا عنصريًا صارخًا بين العملاء المحتملين على أساس جنسيتهم".

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الناطق باسم "أمازون"، نيك كابلين قوله: "ما يزال بإمكان العملاء الفلسطينيين في الضفة الغربية تلقي الشحن المجاني طالما اختاروا إسرائيل كعنوان للشحن الخاص بهم".

وادعى كابلين، أنّ "هذا التناقض عبارة عن مشكلة لوجستية، وليس علامة على أي اعتبار آخر".

وقال: "أطلقنا في نوفمبر عرضا للشحن المجاني للعملاء داخل إسرائيل، لكن هذا العرض لا يشمل الأراضي الفلسطينية".

وقال: "أطلقنا في نوفمبر عرضا للشحن المجاني للعملاء داخل إسرائيل، لكن هذا العرض لا يشمل الأراضي الفلسطينية".

وزعم كابلين، أن "المشكلة تكمن في عمليات التسليم التي يجب أن تمر عبر الجمارك وعمليات التفتيش الإضافية على الحدود التي تسيطر عليها إسرائيل، ثم يتعين تسليمها إلى شركة توصيل محلية أخرى".

وحسب صحيفة "جيروزليم بوست"، وجهت منظمات حقوق الإنسان وناشطو السلام انتقادات شديدة لسياسة "أمازون"، من بينها منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية الحقوقية.

وقالت "السلام الآن" في بيان، إن "سياسة أمازون تمثل تمييزًا واضحًا بين العملاء المحتملين بسبب جنسيتهم وأماكن تواجدهم".

بدورهم، انتقد الفلسطينيون سياسة "أمازون"، مطالبين بمقاطعتها.

دعوات للمقاطعة

الناشطة بدر سليم كتبت تغريدة غاضبة قالت فيها: " عنصرية شركة أمازون بحق الفلسطينيين أمر مخزٍ بالفعل".

وكتب رائد نصر قائلًا: "التمييز العنصري واضح، وتبريرات الشركة سخيفة، ويجب أن يكون هناك موقف ثابت وواضح من مقاطعة الشركة".

وفي السياق دعت منى المصدر إلى تدشين حملة واسعة لمقاطعة شركة أمازون، مؤكدةً أن الشركة تريد من كل فلسطيني أن يختار عنوانه "إسرائيل" ليستفيد من الخدمات.

وأشارت إلى أن ما تقوم به الشركة هو دعم واضح للاحتلال.

شركة " #أمازون " تقدم الشحن المجاني الدائم لكافة مستوطنات الاحتلال، وتعرض الشحن المجاني للفلسطينيين فقط حال اختاروا "إسرائيل" كدولة بدلاً من #فلسطين pic.twitter.com/yzNYiMGcyA — Sara Adas سارة عدس???????? (@saraadas) February 16, 2020