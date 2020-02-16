العراق: الحكومة تعلن تراجع معدل الفقر في البلاد

أعلنت الحكومة العراقية تراجع معدل الفقر في البلاد، خلال العامين الأخيرين إلى 20% هبوطًا من 22% عام 2014.

وقالت وزارة التخطيط العراقية على لسان المتحدث باسمها عبد الزهرة الهنداوي، إنه "بموجب مسح لوزارة التخطيط فإن معدل الفقر تراجع خلال العامين الأخيرين (2018-2019) إلى 20 في المئة مقارنة مع 22 في المئة عام 2014".

وذكر الهنداوي في بيان صحفي، اليوم الأحد، بأن "الأزمة الأمنية والاقتصادية الناجمة عن سيطرة داعش على ثلث مساحة البلاد عام 2014، أدى إلى تفاقم الفقر في البلاد بعد أن كان معدله 15 في المئة عام 2013".

وأوضح أن الوزارة أطلقت خطة عام 2018 لخفض نسبة الفقر إلى 16%، وتستمر الخطة حتى عام 2022.