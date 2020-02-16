استضافة وفد "إسرائيلي" في متحف الشهيد ياسر عرفات

أفادت مصادر محلية، اليوم الأحد، بأن لجنة التواصل مع المجتمع "الإسرائيلي" استضافت مجموعة كبيرة من ممثلي وسائل الاعلام العبرية.

ووفق ما ذكرته وكالة "وفا" فقد عقد اللقاء في قاعة متحف الشهيد ياسر عرفات في رام الله، وأجاب وزير الاعلام نبيل أبو ردينة خلال اللقاء على أسئلة الصحفيين "الإسرائيليين"، فيما زار الوفد، متحف الشهيد ياسر عرفات بعد اللقاء.

وكتب قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش عبر "فيسبوك": "التقيت اليوم في رام الله مجموعة من الصحفيين الإسرائيليين، بحضور الأخ محمد المدني رئيس لجنة التواصل في منظمة التحرير الفلسطينية، التي نظمت هذا اللقاء".

وأضاف الهباش، أن "ذلك في إطار سعي القيادة الفلسطينية لمواجهة مؤامرة صفقة القرن، سياسيًا وقانونيًا وإعلاميًا، ولكي نعرض الرواية والرؤية الفلسطينية لتحقيق سلام عادل وشامل على أساس يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولكي يعلم الإسرائيليون قبل غيرهم أن الاحتلال والسلام لا يجتمعان".

ولفت في منشوره، إلى أن إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" لدولة فلسطين هو السبيل الوحيد للسلام والأمن والاستقرار.