توتنهام ينجو من فخ التعادل بالهدف القاتل أمام استون فيلا

استطاع فريق توتنهام هوتسبير الفوز من مضيفه أستون فيلا بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين، وجاء الهدف القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وأقيمت المباراة اليوم الأحد، على ملعب الفيلا بارك في إطار الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

سجل مدافع توتنهام توبي ألديرفيريلد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 9، لكن الخطأ لم يدم طويلًا حيث قام المدافع بتصحيحه، وتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 27.

وفي الوقت الإضافي من الشوط الأول أحرز هيونغ مين سون هدف التقدم لتوتنهام، وعدل أستون فيلا النتيجة عبر المدافع بيورن انجلز في الدقيقة 54، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع الذي احتسبه حكم المباراة سجل هيونغ مين سون الهدف الثالث للضيوف ليحسم النتيجة لصالح فريقه.

ووصل فريق توتنهام إلى النقطة رقم 40 في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 25 على بعد نقطة واحدة من مراتب الهبوط.