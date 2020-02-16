غرابة مشهد.. تمساح يًحن في اللحظات الأخيرة على أثنى غزال حامل

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت، غرابة شديدة من الحيوان البرمائي تمساح كبير الحجم لحظة محاولة افتراسه لأنثى غزال بقرب وادي مياه.

وتتضمن صور الفيديو، غرس التمساح أسنانه القوية والقاتلة في بطن الغزالة التي تحمل جنينًا، في أشهرها الأولى، وهي ملاقاه على الأرض، وتنين.

وعقب محاولة فتك أسنان التمساح بطن الغزالة، أخذت الأخيرة بالنباح بصوت خفيت في إشارة للوجع الملقاة عليها، وتحرك رأسها يمينًا وشمالاً، نتيجة ضغط التمساح بقوة فكيه على بطنها، وأعقبه ألمًا شديدًا، وكان واضحًا خلال عملية الافتراس.

وبعد دقائق من التمساح في محاولة الشروع بالقتل، جاءت اللحظة الحاسمة التي شعر بمعاناة الأم الغزالة وكأن جنينها ابنه، فترك فكه عنها، وانسحبت إدراجه إلى بيته الدافئ مياه الوادي.

واخيرًا، أطلق سراح الغزالة وفرت من مكانها راكضتًا على قدميها وكأن شيئًا لم يحصل ليدب الروح بها من جديد، تعانق الحياة، تحفظ بها جنيهاـ وترعاه لاحقًا.