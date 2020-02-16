Ooredoo فلسطين تكشف عن أرباحها في الربع الرابع

كشفت شركة Ooredoo فلسطين عن نتائجها المالية الأولية لعام 2019 محققةً صافي ارباح بقيمة 1.8 مليون دولار خلال الربع الرابع، في حين وصل إجمالي صافي أرباح الشركة للعام 2019 ما قيمته 1.1 مليون دولار في ارتفاع ملحوظ للربحية للعام الثاني على التوالي.

و حققت الشركة خلال الربع الرابع من العام 2019 نمواً في ايراداتها بقيمة 9% مقارنة بنفس الفترة للعام 2018 لتصل قيمتها إلى 26.5 مليون دولار. أما الأرباح التشغيلية قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والاستهلاكات والإطفاءات (EBITDA) قد بلغ 8.7 مليون دولار مقابل 7.2 مليون دولار، بنسبة زيادة 20% عن ذات الفترة من العام الماضي.

وأظهرت جميع المؤشرات الرئيسية لنتائج الشركة نمواً مميزاً في عام 2019 ككل. حيث شهدت قاعدة المشتركين ارتفاعًا لتصل إلى ما يزيد عن 1.3 مليون مشترك في نهاية العام بنسبة زيادة 3% عن عام 2018. كما وبلغت إيرادات الشركة 99.4 مليون دولار، أما الأرباح التشغيلية قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والاستهلاكات والإطفاءات (EBITDA) بلغ 30.0 مليون دولار، بنسبة زيادة 14% مقارنةً مع ذات الفترة عن العام الماضي.

وتعقيبًا على الإفصاح الأولي لشركة Ooredoo فلسطين، قال رئيسها التنفيذي د. ضرغام مرعي: "خلال السنوات الماضية حققنا نقلة نوعية في اداء الشركة ومكانتها في السوق الفلسطيني، وها نحن نجني ثمار هذا الزرع رويدًا رويدًا، إذ أننا حققنا نموًا كبيرًا في الأرباح التشغيلية (EBITDA) وفي صافي الأرباح واستطعنا تحقيق نمو جيد في الأرباح الصافية للعام الثاني على التوالي.

وقد أفاد د.مرعي: "شهدت نتائج الشركة للعام 2019 نموًا واضحًا في الأداء نتيجة مسيرة التحول الإستراتيجي الذي خاضته الشركة خلال الأعوام الأخيرة في الجوانب التجارية والإدارية والمالية، أهمها: إدارة الحملات والعروض بما يتناسب مع احتياجات المشتركين بالإضافة إلى إدارة التكاليف وترشيد المصاريف وتوجيهها نحو القنوات الربحية بما يتلائم مع الأداء العام للشركة".

وبين د. مرعي أن الإدارة التنفيذية بذلت جهودًا كبيرة طيلة السنوات الأخيرة لتصل لهذه النتائج المالية الإيجابية، حيث أن 2019 هو العام الثاني على التوالي الذي تحقق خلاله الشركة أرباحًا صافية.

وقال: "إن هذه النتائج تترجم رضا المشتركين، ورشادة القرارات والإستراتيجيات التي تتخذها الشركة، والتي ما كان لها أن تبصر النجاح لولا الثقة التي يمنحنا إياها مجلس الإدارة، ونطمح أن نستمر بالمساهمة في ريادة قطاع الاتصالات وتقديم أفضل العروض والخدمات لمشتركينا".

ووجه د. مرعي الشكر للمستثمر المؤسس في شركة Ooredoo فلسطين، صندوق الإستثمار الفلسطيني، والمستثمر الاكبر مجموعة Ooredoo العالمية، على الجهد الكبير الذي يبذولنه في مساندة الشركة للحفاظ على هذا الأداء المميز.

المشترك أولا

وتؤكد شركة Ooredoo دومًا على عملها وفق استراتيجية وضع المشترك أولًا، من خلال مواكبة كل ما هو حديث في عالم الاتصالات، الامر الذي يجعل الشركة تعمل دومًا على الاستثمار بالشبكة بالإضافة إلى رقمنة خدمات العناية بالزبائن وتقديم العديد من الحملات والعروض التنافسية،

وعلى صعيد آخر فقد استمرت Ooredoo بالتفوق في مؤشر رضا المشتركين CSAT ومؤشر الترويج NPS على جميع الشركات العاملة في فلسطين، وذلك بحسب دراسة خارجية أجرتها شركة عالمية مستقلة.

وتعقيبا على ذلك ‘ أوضح د. مرعي "تنتهج Ooredoo مسار التحول الرقمي، لمواكبة احتياجات المشتركين وفق احدث المعايير وأعلاها، مستفيدة بذلك من الخبرات العالمية التي اكتسبتها من شركة Ooredooالام وباقي شركات المجموعة لوضعها بين يدي المشترك الفلسطيني".

معلومات عن Ooredooفلسطين

شركة Ooredoo فلسطين هي إحدى شركات مجموعة Ooredoo العالمية الرائدة في مجال الاتصالات والانترنت. وتوفر Ooredoo فلسطين خدمات الاتصالات المتنقلة بأحدث المعدات والتكنولوجيا، وقد صممت تلك الخدمات لتلبية احتياجات المشتركين من الأفراد والشركات. وتعتبر شركة Ooredoo فلسطين من الشركات التي تولي أهمية كبيرة للمجتمع الذي تعمل فيه، وتسهم رؤيتها التي تتمثل في إثراء حياة مشتركيها، وإيمانها بقدرتها على تحفيز التنمية البشرية من خلال الاتصالات، في مساعدة أفراد المجتمعات على تحقيق أقصى تطلعاتهم.