منحة بقيمة 100 شيكل للمتفوقين بمدارس الأونروا

أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اليوم الأحد، انطلاق توزيع منحة الطالب المتفوق في مدارس وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا" في قطاع غزة، وذلك برعاية الرئيس محمود عباس، تحت شعار "لا بديل عن العودة الا العودة فلتسقط صفقة القرن"..

وذكر أبو هولي في بيان صحفي، أن المنحة التي ستقدم من خلال اللجان الشعبية في المخيمات ستشمل المستويات التعليمية من الخامس إلى التاسع، وستشمل عشرة آلاف طالب وطالبة حصلوا على المرتبة الأولى لكل الشُعب الصفية المنبثقة عن المستويات الدراسية.

وأضاف أن أسماء الطلبة الأوائل تم ترشيحهم من مدارس "الأونروا" من خلال مدير دائرة التعليم بوكالة الغوث إلى دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة وفق المعايير المحددة للمنحة.

وبين أن الطلبة بإمكانهم استلام شهادة التقدير والمنحة المالية من خلال مقرات اللجان الشعبية كل في مخيمه، اعتبارا من يوم غد، لافتا إلى أنه بإمكان الطلبة المتفوقين مراجعة أسمائهم من خلال موقع دائرة شؤون اللاجئين www.plord.ps، والالتزام بالجدول الزمني لعملية التوزيع من خلال صفحات التواصل الاجتماعي للجان الشعبية.

وأكد أبو هولي أن الدائرة تولي أهمية قصوى لبرنامج المنحة التي تنفذ للعام التاسع على التوالي لما له من تأثير مباشر على تفوق الطلبة، وتعزيز روح المنافسة الايجابية، ورفع مستوى التحصيل العلمي، وتعزيز التنمية المستدامة التي تعد إحدى أولويات عملها داخل المخيمات.

و تواصل توزيع منحة الطالب المتفوق في مخيمات محافظات الضفة الغربية بذات الآلية والمعايير لـ7 آلاف طالب وطالبة متفوقين في مدارس "الأونروا".