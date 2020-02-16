هزة أرضية بقوة 5.8 ريختير في جزيرة قشم الايرانية

ذكرت وسائل اعلام ايرانية مساء اليوم الأحد، بأن هزة أرضية بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختير ضربت منطقة متاخمة لجزيرة قشم الواقعة بالقرب من مضيق هرمز في الخليج العربي.

ولم تقدم وسائل الاعلام الإيرانية أي معلومات عن وقوع اضرار أو ضحايا أو أضرار في المنطقة التي وقع بها الزلزال.

وقال مدير عام دائرة الطوارئ في هرمزكان: "إن الزلزال وقع اليوم الأحد على عمق 14 كيلومترا من سطح الأرض".

يشار إلى أن هزة أرضية ضربت المنطقة الواقعة شرقي مدينة بندر عباس في المحافظة نفسها في وقت سابق من شهر يناير الماضي.

ووقعت هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الأحد في مدينتي أردبيل وسرعين في محافظة أردبيل شمال غربي إيران، ولم تحدث أي أضرار أو خسائر بشرية.